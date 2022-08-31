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حوادث

سقوط متهمين بالسرقة بواويزغت

منذ 54 ثانية
اعترضوا سبيل مسن كان متوجها لأداء صلاة الفجر وسرقوه تحت التهديد أوقفت عناصر الدرك الملكي بواويزغت، أخيرا، ثلاثة مشتبه فيهم بتكوين عصابة إجرامية والاعتداء على مواطن وسلبه مبلغا ماليا، بعد تحريات دقيقة قادت المحققين إلى تحديد هوية الفاعلين، الذين نفذوا عمليتهم بنجاح، ثم اختفوا عن الأنظار مخلفينأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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