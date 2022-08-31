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حوادث

16 سنة لعصابة تتزعمها فتاة

منذ 6 دقائق
نفذت رفقة خليلها عمليات سرقة استهدفت نساء وقاصرات بأزمور أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، في ملفين منفصلين، شابة رفقة خليلها، يتحدران من أزمور، بـ8 سنوات سجنا نافذا، إذ تابع الوكيل العام للملك، المتهمة في حالة اعتقال بجناية المشاركة في السرقة الموصوفة والفساد واستهلاك المخدرات، فيماأكمل القراءة »

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