بانوراما
شاطئ مريزيقة… الأسماك والطحالب
الرمال النقية والمياه الباردة أهم مميزاته استأثر شاطئ “مريزيقة” الواقع بتراب الجماعة القروية أولاد عيسى باهتمام السياح والزوار، عقب تنظيم مهرجانه السنوي، الخاص ب”التبوريدة”، الذي استقطب جمهورا غفيرا، لمناسبة استضافة الفنانين الشعبيين عبد العزيز الستاتي وسعيد ولد الحوات. يقع شاطئ “مريزيقة” على الطريق الساحلية رقم 301، الرابطةأكمل القراءة »
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