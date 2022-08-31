بانوراما
منتجات “لايت”… الخدعة
اخترعت منتجات الحمية الغذائية “لايت”، بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نقص السكر، لتصبح بعد سنوات، سلاحا ضد الاستهلاك المفرط للسكر والمساعدة على إنقاص الوزن. فما هي حقيقة هذه المنتجات؟ لا نعرف دائما، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الخفيفة (لايت) أو منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من الدهون أوأكمل القراءة »
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