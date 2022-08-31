الأولى
دعم عمومي لجمعيات وهمية
كشف منتخبون النقاب عن خروقات في توزيع الدعم العمومي، من قبل جماعات في تراب إقليم ميدلت، مطالبين الداخلية بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بعزل الرؤساء، طبقا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وتضمنت مذكرة تفصيلية موجهة إلى وزير الداخلية جداول توزيع للدعم تظهر تلقي جمعية لمنحأكمل القراءة »
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