الصباح الفني
العبدية في مهرجان إمنتانوت
أحيت الفنانة الشعبية إكرام العبدية حفلا فنيا، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات مهرجان إمنتانوت للفن والإبداع والتراث. وروجت العبدية لحفلها الفني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما دعت جمهورها إلى حضور فعالياتها واللقاء بها للاستمتاع بباقة من أشهر أغانيها. وطرحت العبدية عدةأكمل القراءة »
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