الرياضة
السريع يفسخ عقد البرهني
فسخ سريع وادي زم عقد المدافع عدنان البرهني، بعد أيام من التعاقد معه، قادما من مولودية وجدة. وغادر البرهني مبكرا سريع وادي زم، لعدم اقتناع محمد البكاري بمؤهلاته، بعد تجريبه في بعض المباريات الودية. ويقوم المدرب محمد البكاري بمساعدة رشيد السليماني بتجهيز المجموعة للموسم المقبل في القسمأكمل القراءة »
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