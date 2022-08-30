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الرياضة

آسفي يطرح بطائق الاشتراك

منذ 5 ثواني
أكدت إدارة أولمبيك آسفي لكرة القدم أنها قررت تخصيص بطائق الاشتراك لفائدة الجمهور، الذي يرغب في متابعة مباريات الفريق في الموسم المقبل دون تكليف نفسه عناء البحث عن التذاكر في الشبابيك. وكشف المكتب المسير أنه تقرر الشروع في استقبال طلبات الجماهير الراغبة في اقتناء بطائق الاشتراك انطلاقاأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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