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تكريم مفتكر بالرشيدية
أعلنت جمعية القبس للسينما والثقافة عن تنظيم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الرشيدية السينمائي تحت شعار ” السينما للرقي بالوعي الفني”، وذلك من 7 إلى 13 نونبر 2022 بالمركب الثقافي أولاد الحاج وفضاءات أخرى بالمدينة. وستخصص هذه الدورة الجديدة للاحتفاء بالمخرج المغربي محمد مفتكر، بحضور أسماء وازنة ومعروفةأكمل القراءة »
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