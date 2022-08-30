حوادث
الحبس لحلاق متهم بالسرقة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة حلاق بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، من أجل جناية السرقة الموصوفة وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا. وورد في محضر الضابطة القضائية، أن دورية أمنية، أشعرت بتعرض طفل للسرقة بواسطة العنف، وقامت بتمشيطأكمل القراءة »
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