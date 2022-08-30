الرياضة
تغييرات في تأهيل لاعبي الهواة
فرضت جامعة كرة القدم على فرق الأمل التابعة لأندية القسمين الأول والثاني بالبطولة الاحترافية، التي تمارس في أقسام الهواة مجموعة من القوانين الجديدة. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن هذه الفرق ستكون مجبرة على خوض المباريات الرسمية في بطولتي القسم الأول والثاني، التي تنظمها العصبة الوطنية لكرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا