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الرياضة

تغييرات في تأهيل لاعبي الهواة

منذ 8 ثواني
فرضت جامعة كرة القدم على فرق الأمل التابعة لأندية القسمين الأول والثاني بالبطولة الاحترافية، التي تمارس في أقسام الهواة مجموعة من القوانين الجديدة. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن هذه الفرق ستكون مجبرة على خوض المباريات الرسمية في بطولتي القسم الأول والثاني، التي تنظمها العصبة الوطنية لكرةأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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