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اذاعة وتلفزيون

“زواج سي الطيب” على “دوزيم”

منذ 9 ثواني
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “زواج سي الطيب” للمخرج عبد الإله الجواهري. وعرف الفيلم مشاركة العديد من الأسماء، ويتعلق الأمر بمحمد الجم وحسن مكيات، وساندية تاج الدين وجمال العبابسي، فضلا عن عبد الصمد مفتاح الخير، ونعيمة إلياس، وسعاد علوي،أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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