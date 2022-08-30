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استنكار واسع لحضور غالي في “تيكاد”
دول إفريقية انتقدت الرئاسة التونسية واليابان تؤكد رفضها مشاركة “بوليساريو” عبرت اليابان عن رفضها مشاركة ميلشيات «بوليساريو» في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، المنعقدة نهاية الأسبوع بتونس، وانتفضت دول إفريقية منتقدة طريقة تدبير تونس لهذا المنتدى من خلال خرقها للمساطر القانونية، واستدعائها مليشيات «بوليساريو». وأكدأكمل القراءة »
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