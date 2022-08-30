fbpx
الصباح الفني

ريم‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭”‬كاين‭ ‬نور‭” ‬

منذ دقيقة واحدة
ريم‭ ‬أمين‭ (‬خاص‭)‬
طرحت‭ ‬المغنية‭ ‬الشابة‭ ‬ريم‭ ‬أمين،‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬كاين‭ ‬نور‭”.‬ وأشرفت‭ ‬ريم‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬وتلحينها‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬الميكساج‭ ‬لعماد‭ ‬وكريم‭ ‬الوكيلي،‭ ‬أما‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬الأغنية‭ ‬فحمل‭ ‬توقيع‭ ‬المخرج‭ ‬مصطفى‭ ‬الصباح‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭”‬ستيف‭”. ‬ وتطرقت‭ ‬النجمة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.