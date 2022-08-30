الصباح الفني
ريم تعود بـ”كاين نور”
طرحت المغنية الشابة ريم أمين، على قناتها الرسمية على “يوتوب”، أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية بعنوان “كاين نور”. وأشرفت ريم على كتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا، فيما عاد الميكساج لعماد وكريم الوكيلي، أما فيديو كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج مصطفى الصباح الملقب بـ”ستيف”. وتطرقت النجمةأكمل القراءة »
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