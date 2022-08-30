الرياضة
مدربون محليون لمنتخبات إفريقيا
الركراكي والقاديري وسيسي وسونغ وأدو حاضرون في المسابقة العالمية عاد الإطار المحلي الإفريقي بقوة إلى منافسات كأس العالم. وتظهر المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال قطر، بمدربين محليين، عكس النسخ السابقة، التي شهدت مشاركة المدربين الأجانب، باستثناء بعض النسخ. ويشرف الإطار الإفريقي على كل المنتخبات المشاركة في مونديالأكمل القراءة »
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