الرياضة
الجامعة تفسخ عقدي لاعبين بخنيفرة
فسخت غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم عقدي لاعبين بشباب أطلس خنيفرة، لعدم أداء النادي لمستحقاتهما المالية. وتقرر فسخ عقد الحارس زكرياء بنعبو، الذي التحق برجاء بني ملال، وعبد الرحيم الهيداوي، فيما فسخ النادي عقد اللاعب فيفيان مابيدي بالتراضي بعد توصله ب 47 ألف درهم. ويجدأكمل القراءة »
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