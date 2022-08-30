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الصباح الفني

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منذ دقيقة واحدة
هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬لأكبر‭ ‬ديناصور عثر‭ ‬رجل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عظام‭ ‬الديناصورات‭ ‬المتحجرة‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬منزله‭ ‬بالبرتغال‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭.‬‭ ‬ وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬الهيكل‭ ‬العظمي،‭ ‬وجد‭ ‬العلماء‭ ‬أنه‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ “‬البراتشيوساوروس‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬25‭ ‬مترا،‭ ‬وقد‭ ‬عاش‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬160‭ ‬و100‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬مضت،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ “‬ديلي‭ ‬ميل‭”أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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