الصباح الفني
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هيكل عظمي لأكبر ديناصور عثر رجل على مجموعة من عظام الديناصورات المتحجرة في فناء منزله بالبرتغال قبل سنوات. وبعد دراسة الهيكل العظمي، وجد العلماء أنه ينتمي إلى “البراتشيوساوروس”، الذي يبلغ طوله 25 مترا، وقد عاش ما بين 160 و100 مليون سنة مضت، بحسب صحيفة “ديلي ميل”أكمل القراءة »
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