مجتمع
عراقيل بسبب مطبوع جواز السفر
يشتكى بعض المواطنين من تعقد عملية ملء مطبوع إنجاز جواز سفر، أو تجديده، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وعانى مواطنون من عملية ملء المطبوع، لتعقد مسطرته، التي تتطلب مراجعة جديدة بوضع تصميم سهل المنال، خاصة في الخانة المتعلقة بوضع ” الرقم السري”، التي يتم رفضه لأسباب تقنية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا