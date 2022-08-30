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مجتمع

عراقيل بسبب مطبوع جواز السفر

منذ دقيقة واحدة
يشتكى بعض المواطنين من تعقد عملية ملء مطبوع إنجاز جواز سفر، أو تجديده، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وعانى مواطنون من عملية ملء المطبوع، لتعقد مسطرته، التي تتطلب مراجعة جديدة بوضع تصميم سهل المنال، خاصة في الخانة المتعلقة بوضع ” الرقم السري”، التي يتم رفضه لأسباب تقنية،أكمل القراءة »

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