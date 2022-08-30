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الرياضة

الفتيان في مباراة التأهل

منذ 56 ثانية
يخوض المنتخب الوطني للفتيان مباراته الأخيرة عن دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العرب، التي تحتضنها الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، بمواجهته لنظيره من جزر القمر، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة. ويبقى الفوز في هذه المباراة، الأمل الوحيد أمام أشبال الإطار الوطني سعيد شيبا، بالنظر إلى ترتيبه فيأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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