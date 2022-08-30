الأولى
غسل أموال في أصول تجارية
مقاه تتجاوز قيمتها 3 ملايير تبيع فنجان قهوة بسبعة دراهم ومطالب للموثقين بالتدقيق في مصادر التمويل لجأ تجار مخدرات إلى اقتناء أصول تجارية بمبالغ مضاعفة لقيمتها الحقيقية، بهدف غسل الأموال المتأتية من أنشطتهم. وأفادت مصادر أن مقاهي لا تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم) بيعأكمل القراءة »
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