حوادث
حجز 5 كيلوغرامات كوكايين بتطوان
إيقاف 4 أشخاص ضمنهم امرأة وإصدار مذكرة بحث في حق بارون مشهور علمت “الصباح” أن تطويقا أمنيا جرى بعد ظهر الجمعة الماضي، لإحدى الفيلات الواقعة بالحي الإداري قبالة مسجد محمد السادس بتطوان، إثر البحث الذي تباشره الفرقة الولائية للشرطة القضائية في قضية حجز كمية مهمة من مخدرأكمل القراءة »
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