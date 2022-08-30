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زيوت مسرطنة بالأسواق

منذ 53 ثانية
توزع بجميع الجهات ودرك السراغنة حجز 10 أطنان في براميل صدئة أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أول أمس (الأحد)، على النيابة العامة، متهمين تورطا في حيازة 10 أطنان من زيت الزيتون المغشوش، ونقلها على متن شاحنة لتوزيعها على التجار. وعلمت “الصباح” أن خبرة أنجزتأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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