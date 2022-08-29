بانوراما
عـدوى المسالـك البوليـة
الدكتورة شادي قالت إن نسبة التبول تقل وعدد الميكروبات يرتفع قالت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة، إن أمراض المسالك البولية تعرف ارتفاعا خلال الصيف نتيجة عدة عوامل أبرزها نقص نسبة التبول وارتفاع عدد الميكروبات بسبب التعرق والحرارة المفرطة. وشددت الدكتورة شادي على أهمية شرب الماء وأخذ الاحتياطاتأكمل القراءة »
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