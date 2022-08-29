حوادث
اعتقال “حراكة” مغاربة بالجزائر
انتهت رحلة للهجرة السرية على متن دراجة مائية “جيتسكي”، بثلاثة شباب يتحدرون من العروي بإقليم الناظور، بأحد السجون الجزائرية. واختفى الشباب الثلاثة لأزيد من أسبوع بعد إبحارهم، 13 غشت الجاري، على متن الدراجة نحو الضفة الأخرى انطلاقا من أحد شواطئ إقليم الناظور، قبل أن يتيهوا وسط البحرأكمل القراءة »
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