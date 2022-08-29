بانوراما
قوس قزح على الأظافر
يعتبر خبراء الموضة أن ألوان طلاء الأظافر المواكبة لموضة الصيف الحالي، تمنح المرأة إطلالة جريئة ومشرقة، والأكثر من ذلك فإنها تناسب أجواء الصيف. ويمكن وضع كل الألوان المفضلة على الأظافر، إذ تعتبر ألوان قوس قزح مثالية إذا كانت المرأة ترغب في تجريب مجموعة من الألوان في الوقتأكمل القراءة »
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