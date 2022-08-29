الصباح الفني
درابيل توجه رسالة لوالدها
خصت الممثلة سكينة درابيل، تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” لتهنئة والدها لمناسبة عيد ميلاده، إذ وجهت رسالة له مليئة بالحب والتقدير، حظيت بتفاعل الكثيرين. ونشرت درابيل صورة لها رفقة والدها، أرفقتها بتعليق جاء فيه “عيد ميلاد سعيد يا أحلى وأغلى وأحن بابا فالكون، الله يحفظأكمل القراءة »
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