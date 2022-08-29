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كودار: تونس تستهدف مصالحنا العليا
قال سمير كودار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تونس. وأضاف كودار، في تصريح لـ «الصباح»، تعليقا على استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة «بوليساريو»، إبراهيم غالي، أنأكمل القراءة »
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