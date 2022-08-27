الدستوريون يستنكرون الخطوة العدائية للرئيس التونسي

استنكر الاتحاد الدستوري، بشدة، الخطوة العدائية التي قام بها الرئيس التونسي ضد الوحدة الترابية للمغرب.

وقال الدستوريون إنهم يستنكرون الفعل الشنيع للرئيس التونسي، في المس بالوحدة الترابية للمغرب، ويتأسفون للتهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي، بلاده الشقيقة عبر قرارات مرتجلة لا تخدم مصالح الاستقرار، والديمقراطية في منطقة المغرب العربي، والمتمثلة في استقبال زعيم ميليشيات البوليساريو.

وأكد الاتحاد الدستوري انخراطه التام في الرؤية الإستراتيجية التي يحدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معالمها في كل الخطابات، وفي كل المناسبات .

ويؤيد الاتحاد الدستوري جميع الخطوات الدبلوماسية وكل القرارات التي يتخذها المغرب وتدعمها جميع الأحزاب، والقوى الحية، لقدسية الوحدة الترابية ومغربية الصحراء

أ.أ .