وطنية
رياح التعديل تقسم “الجرار”
أصوات من داخله تنتصر للمعارضة وتطالب بحتمية التغيير في الحزب قبل الحكومة تناقضت المواقف السياسية المعبر عنها داخل كواليس الأصالة والمعاصرة في مواجهة الحكومة التي ينتمي إليها، إذ بدأت تروج بين صفوف بعض أعضائه فرضية الانسحاب من تحالف الأغلبية، اعتبارا منهم بأن الحزب تلقى إشارات ضمنية بقربأكمل القراءة »
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