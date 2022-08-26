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الرياضة

السوالم يمدد عقود أربعة لاعبين

منذ دقيقة واحدة
نجح شباب السوالم في تمديد عقود أربعة مدافعين، هم أنس صبيح وأمين لمسن وياسين كرداني ومحسن الربيبي. وجدد صبيح ولمسن وكرداني والربيبي عقودهم مع شباب السوالم، لموسم إضافي، بقرار من الطاقم التقني. ويعد صبيح ولمسن وكرداني والربيبي من العناصر الأساسية لشباب السوالم، خلال السنوات الماضية، إذ ساهمواأكمل القراءة »

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