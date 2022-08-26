الصباح الفني
لمكيمل: أكره الأظافر الطويلة
أكدت الممثلة مونية لمكيمل أنها تكره الأظافر الطويلة، كما أنها نادرا ما تضع طلاء الأظافر، باستثناء الأعمال التي تشارك فيها ويتطلب الأمر ذلك. ووجهت لمكيمل رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” الذين تساءلوا عن سبب عدم وضع أظافر أو طلائها أثناء استعدادها لحضور إحدى المناسبات بإطلالةأكمل القراءة »
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