fbpx
الصباح الفني

لمكيمل‭: ‬أكره‭ ‬الأظافر‭ ‬الطويلة

منذ 7 دقائق
مونية‭ ‬لمكيمل‭ (‬خاص‭)‬
أكدت‭ ‬الممثلة‭ ‬مونية‭ ‬لمكيمل‭ ‬أنها‭ ‬تكره‭ ‬الأظافر‭ ‬الطويلة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تضع‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر،‭ ‬باستثناء‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬ويتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭.‬ ووجهت‭ ‬لمكيمل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬الذين‭ ‬تساءلوا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬أظافر‭ ‬أو‭ ‬طلائها‭ ‬أثناء‭ ‬استعدادها‭ ‬لحضور‭ ‬إحدى‭ ‬المناسبات‭ ‬بإطلالة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.