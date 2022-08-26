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وطنية

المسـاواة‭ ‬فـي‭ ‬الـزواج‭ ‬المختلـط

منذ دقيقتين
المذكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭              (‬أرشيف‭)‬
الفريق‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬تقدم‭ ‬بمقترح‭ ‬قانون‭ ‬لا‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬الجنسية تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمقترح‭ ‬قانون‭ ‬يقضي‭ ‬يتغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬الفصل‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬58‭.‬250،‭ ‬بسن‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬المغربية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعديله،‭ ‬ضمانا‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭. ‬ وأشار‭ ‬الفريق‭أكمل القراءة »

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