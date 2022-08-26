وطنية
المسـاواة فـي الـزواج المختلـط
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون لا يميز بين النساء والرجال في نيل الجنسية تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي يتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250، بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، ضمانا للمساواة بين النساء والرجال. وأشار الفريقأكمل القراءة »
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