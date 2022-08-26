الرياضة
بني ملال يعزز صفوفه
واصل رجاء بني ملال انتداباته، بالتعاقد مع ياسين العبيدي (شباب بنكرير) وعبد الرحمان الحيداوي و زكرياء بن عبو وزكرياء الزروالي (شباب خنيفرة). وحرص المكتب المديري لرجاء بني ملال على تقليص كلفة الانتدابات، فضلا عن كتلة الأجور الشهرية التي ناهزت 460 مليون سنتيم الموسم الماضي، وتم تخفيضها إلىأكمل القراءة »
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