وطنية
تمويل الإرهاب يستنفر الموثقين
تشدد في التأكد من هوية الزبناء ومصادر الأموال المستعملة في مختلف عمليات التوثيق وجه المجلس الوطني لهيأة الموثقين مذكرة إلى جميع الموثقين، يحثهم من خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال، مطالبا جميع الموثقين الالتزام بأحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائمأكمل القراءة »
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