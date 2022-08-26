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وطنية

تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬يستنفر‭ ‬الموثقين‭ ‬

منذ دقيقتين
مذكرة‭ ‬صابري‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دورية‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭           (‬أرشيف‭)‬
تشدد‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الزبناء‭ ‬ومصادر‭ ‬الأموال‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬عمليات‭ ‬التوثيق وجه‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لهيأة‭ ‬الموثقين‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الموثقين،‭ ‬يحثهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والتبليغ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬المشبوهة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتبييض‭ ‬الأموال،‭ ‬مطالبا‭ ‬جميع‭ ‬الموثقين‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬جرائم‭أكمل القراءة »

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