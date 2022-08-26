اذاعة وتلفزيون
“باب الشيطان” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع أحداث شريط تلفزيوني بعنوان “باب الشيطان” من اخراج نسيم عباسي وتأليف الكاتب الروائي البشير الدامون. ويشار ك في الفيلم، عالية الركاب وياسين أحجام وعبد القادر مطاع الذي عاد من خلال الفيلم إلى الشاشةأكمل القراءة »
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