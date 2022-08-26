اذاعة وتلفزيون
“حبال المودة” بمهرجان طنجة
شريط المخرجة وجدان خاليد من بطولة جليلة التلمسي وعبد النبي البنيوي كشفت المخرجة وجدان خاليد، اختيار فيلمها القصير “حبال المودة” للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنية للفيلم بطنجة في دورته المقبلة، الخاصة بالأفلام القصيرة. وقالت خاليد إن فيلمها الجديد يحكي على مدار 25 دقيقة قصة فتاة مغربية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا