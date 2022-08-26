fbpx
اذاعة وتلفزيون

“حبال المودة” بمهرجان طنجة

منذ دقيقة واحدة
شريط المخرجة وجدان خاليد من بطولة جليلة التلمسي وعبد النبي البنيوي كشفت المخرجة وجدان خاليد، اختيار فيلمها القصير “حبال المودة” للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنية للفيلم بطنجة في دورته المقبلة، الخاصة بالأفلام القصيرة. وقالت خاليد إن فيلمها الجديد يحكي على مدار 25 دقيقة قصة فتاة مغربية،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.