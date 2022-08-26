اذاعة وتلفزيون
لزرق وفيديو قديم
اختارت الفنانة أسماء لزرق أن تشارك متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو تم تسجيله منذ سنوات. وعلقت لزرق على الفيديو قائلة “هذا الفيديو عمره تقريبا أزيد من 12 سنة، أردت أن أشاركه معكم”، والذي حظي بإعجاب متابعيها، إذ تفاعلوا معها من خلال تعليقاتهم. ومن جهة أخرى،أكمل القراءة »
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