حوادث
“العربدة” والتخريب يورطان جانحا
وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، حدا لجرائم جانح روع سكان المنطقة. وحسب مصادر “الصباح”، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، من إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة، بعد تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتكسيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا