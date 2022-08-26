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الرياضة

الجامعة تحسم طاقم المنتخب

منذ 4 دقائق
أمزين بالمغرب لمساعدة الركراكي والحراق مدربا للحراس وعودة لحلو وحبشي حل غريب أمزين، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أول أمس (الأربعاء) بالمغرب، لإتمام مفاوضاته مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الانضمام إلى الطاقم التقني للمنتخب الوطني. وعلمت “الصباح”، أن أمزين مرشح لمنصب المدرب المساعد للإطار الوطني وليدأكمل القراءة »

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