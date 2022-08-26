الرياضة
بقالي يتحدى الكينيين بلوزان
البطل المغربي يخوض سباق 3 آلاف متر موانع يخوض سفيان بقالي، البطل العالمي والأولمبي المغربي، نهائي سباق 3 آلاف متر موانع، اليوم (الجمعة)، بملتقى لوزان الدولي، المحطة 11 للعصبة الماسية لألعاب القوى. ويواجه بقالي ألمع العدائين في مسافة 3 آلاف متر موانع، في مقدمتهم الكينيون كيبسونغ كومبواأكمل القراءة »
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