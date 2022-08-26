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الرياضة

بقالي يتحدى الكينيين بلوزان

منذ 4 دقائق
Morocco's Soufiane El Bakkali crosses the finish line to win the men's 3000m steeplechase final during the World Athletics Championships at Hayward Field in Eugene, Oregon on July 18, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
البطل المغربي يخوض سباق 3 آلاف متر موانع يخوض سفيان بقالي، البطل العالمي والأولمبي المغربي، نهائي سباق 3 آلاف متر موانع، اليوم (الجمعة)، بملتقى لوزان الدولي، المحطة 11 للعصبة الماسية لألعاب القوى. ويواجه بقالي ألمع العدائين في مسافة 3 آلاف متر موانع، في مقدمتهم الكينيون كيبسونغ كومبواأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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