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افتتاح متحف “دار النيابة” بطنجة
فضاء جديد مفتوح للفنانين للإبداع والتكوين افتتحت المؤسسة الوطنية للمتاحف متحف “دار النيابة، بيت الفنان”، بطنجة بحضور ممثلي وزارة الشباب والثقافة والتواصل وعدد من فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي. وجاء افتتاح متحف “دار النيابة” لينضاف إلى باقة المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف، والذي يقع في المدينةأكمل القراءة »
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