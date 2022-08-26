حوادث
إيقاف لص بنوك ألمانيا بطنجة
متورط في تفجير الشباك الأوتوماتيكي لوكالتين والسطو كشفت عملية تنقيط أجنبي يحمل الجنسية الهولندية، الذي حل، أول أمس (الأربعاء)، بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر في حقه من قبل السلطات القضائية الألمانية للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط فيأكمل القراءة »
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