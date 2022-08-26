fbpx
وطنية

الدخول المدرسي… رفقا بالأسر

منذ دقيقتين
“صنع في المغرب” تلهب أسعار اللوازم المدرسية وتخبط في الكتاب يوشك الموسم الدراسي على البداية، دون أن تتضح بعد معالم الكثير من التفاصيل، المتعلقة أساسا بالكتاب المدرسي واللوازم والأدوات وبرنامج مليون محفظة، وغيرها من الأمور التي تؤرق بال الأسر المغربية، التي يبدو أنها ستعاني كثيرا هذه السنة،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.