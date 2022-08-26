وطنية
الدخول المدرسي… رفقا بالأسر
“صنع في المغرب” تلهب أسعار اللوازم المدرسية وتخبط في الكتاب يوشك الموسم الدراسي على البداية، دون أن تتضح بعد معالم الكثير من التفاصيل، المتعلقة أساسا بالكتاب المدرسي واللوازم والأدوات وبرنامج مليون محفظة، وغيرها من الأمور التي تؤرق بال الأسر المغربية، التي يبدو أنها ستعاني كثيرا هذه السنة،أكمل القراءة »
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