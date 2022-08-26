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الصباح الفني

مشاهير‭ ‬في‭ ‬زفاف‭ ‬الجريني‭ ‬والبدوي

منذ دقيقتين
الجريني والبدوي (خاص)
احتفل‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الجريني‭ ‬والفنانة‭ ‬جميلة‭ ‬البدوي،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بحفل‭ ‬زفافهما،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلانهما‭ ‬الارتباط‭ ‬رسميا‭.‬ وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬توثق‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬العرس‭ ‬الأسطوري،‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬إقامته‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬الكبرى‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬غفير‭ ‬لأهل‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭.‬ وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬أسماء‭أكمل القراءة »

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