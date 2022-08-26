الصباح الفني
مشاهير في زفاف الجريني والبدوي
احتفل الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي، نهاية الأسبوع الماضي، بحفل زفافهما، بعد أيام قليلة من إعلانهما الارتباط رسميا. وانتشرت مقاطع فيديو وصور توثق لحظات من العرس الأسطوري، الذي تمت إقامته بأحد الفنادق الكبرى بالدار البيضاء، وسط حضور غفير لأهل الفن والإعلام. وحضر حفل الزفاف أسماءأكمل القراءة »
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