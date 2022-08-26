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الرياضة

النافعي مدربا لشباب الوطية

منذ 56 ثانية
تعاقد المكتب المسير لشباب الوطية مع المدرب عبد الرفيق النافعي للإشراف على تدريب الفريق في الفترة المقبلة. وقال مصدر مقرب إن مسؤولي هذا الفريق اختاروا النافعي مدربا نظرا لتجربته الكبيرة في أقسام الهواة وسبق له الإشراف على تدريب الاتفاق المراكشي ومولودية مراكش واتحاد آسا، وتم منحه صلاحيةأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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