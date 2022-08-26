مجتمع
الزواحف والعقارب تحصد الأرواح بالصويرة
تواصل الزواحف والحشرات السامة حصد أرواح المواطنين بإقليم الصويرة إذ سجلت حالتا وفاة، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب لسعات العقارب والأفاعي. وكشفت مصادر “الصباح” أن الحالة الأولى لرجل يتحدر من جماعة “إيمنتليت” أصيب بلدغة أفعى، نقل إثرها المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله، إلا أن تدهور حالته الصحيةأكمل القراءة »
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