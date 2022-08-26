مجتمع
قطع الماء على سكان الجديدة
أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور، لكافة زبنائها بالمدن والمراكز التابعة لمجال تدخلها على مستوى إقليم الجديدة، اتخاذها قرار خفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع يوميا، في أفق قطعه من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى حدود الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، ابتداءأكمل القراءة »
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