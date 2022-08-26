وطنية
أسعار الدجاج تضرب من جديد
إفلاس المربين وموجة الحر أديا إلى نقص العرض في الأسواق تتقلب أسعار لحم الدواجن والبيض في المغرب بطريقة سريعة وغير مفهومة، فقبل أسابيع فقط اشتكى مربو الدواجن من انخفاض الأسعار، ومن الخسائر الفادحة التي تكبدوها في تلك الفترة، غير أنه بعد فترة قصيرة جدا، عادت الأسعارأكمل القراءة »
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