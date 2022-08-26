fbpx
وطنية

أسعار‭ ‬الدجاج‭ ‬تضرب‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ دقيقتين
إفلاس‭ ‬المربين‭ ‬وموجة‭ ‬الحر‭ ‬أديا‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬ تتقلب‭ ‬أسعار‭ ‬لحم‭ ‬الدواجن‭ ‬والبيض‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بطريقة‭ ‬سريعة‭ ‬وغير‭ ‬مفهومة،‭ ‬فقبل‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬اشتكى‭ ‬مربو‭ ‬الدواجن‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬الأسعار،‭ ‬ومن‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬تكبدوها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬جدا،‭ ‬عادت‭ ‬الأسعار‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.