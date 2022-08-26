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الصباح الفني

السينما‭ ‬في‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬وكورنيش‭ ‬الرباط

منذ دقيقتين
البرمجة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬كلاسيكيات‭ ‬السينما‭ ‬الإفريقية‭ ‬والأفلام‭ ‬المغربية‭ (‬خاص‭) ‬
تحتضن‭ ‬الرباط،‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬مهرجان‭ ‬سينما‭ ‬الشواطئ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالرباط‭ ‬عاصمة‭ ‬للثقافة‭ ‬الإفريقية‭ ‬2022،‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وتشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان،‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬بأماكن‭ ‬مفتوحة‭ ‬مثل‭ ‬ساحة‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬وكورنيش‭ ‬الرباط‭ ‬قرب‭ ‬المسبح‭ ‬الكبير،‭ ‬علما‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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