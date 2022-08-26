الصباح الفني
السينما في أبي رقراق وكورنيش الرباط
تحتضن الرباط، إلى غاية الأحد المقبل، مهرجان سينما الشواطئ، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية 2022، التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتشهد فعاليات المهرجان، عرض مجموعة من الأفلام السينمائية بأماكن مفتوحة مثل ساحة أبي رقراق وكورنيش الرباط قرب المسبح الكبير، علما أنأكمل القراءة »
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