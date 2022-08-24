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وطنية

مظاهر‭ ‬العناية‭ ‬الملكية‭ ‬بالجالية‭ ‬

منذ 5 دقائق
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
يجب‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بأوضاعها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النجاعة‭ ‬والحكامة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقها‭ ‬الدستورية بقلم‭: ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭(*)‬ أشار‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬ليوم‭ ‬20‭ ‬غشت‭ ‬2022‭ ‬لمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يحتاج‭ ‬اليوم،‭ ‬لكل‭ ‬أبنائه،‭ ‬ولكل‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج،‭ ‬سواء‭ ‬بالعمل‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمغرب،‭أكمل القراءة »

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