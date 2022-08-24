وطنية
مظاهر العناية الملكية بالجالية
يجب التفكير في آليات جديدة للنهوض بأوضاعها في إطار النجاعة والحكامة وضمان حقوقها الدستورية بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) أشار الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى أن المغرب يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب،أكمل القراءة »
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